台中市議會24日將討論2022台中市政府總預算二讀會，市議員周永鴻質疑市府執政3年對市政沒有具體願景，看不到出國考察的成效，明年又編列高達1720萬出國考察預算，令人質疑是出國考察還是綁樁旅遊，要求市府出國預算應先全部刪除。市府強調，今年因新冠肺炎疫情未出國，明年預算是依法採預先編列。

周永鴻指出，出國考察的目的應該是借鏡他山之石，讓國外好的政策願景強化施政藍圖。但從盧市府三年來的執政成果看來，出國考察沒有啟發盧秀燕和執政團隊，反而更像是藉考察之名行旅遊之實。

周永鴻說，以去年市府歐洲考察行為例，盧秀燕到英國考察可容納9萬人的倫敦溫布利足球場，還在臉書發文說要作為台中巨蛋的參考。但台中巨蛋僅可容納1萬5000人，足球園區也僅可容納6000人；足球園區還因盧市長惡搞被迫重新提案。到了荷蘭考察，市府至今也沒有提出台中市自行車路網串連規劃。

周永鴻批評，盧市府編列出國考察預算看不出考察目標和預期成效。就像盧秀燕反三接也反中火更換燃氣機組，那環保局連續兩年編列破百萬到國外考察究竟為何？環保局原本今年用環保基金編列168萬多元要讓里長去丹麥考察，因疫情無法成行，明年又編列120多萬要讓台中市空污委員和技術諮詢小組委員去日本，但考察目標、出訪人員和出訪地點都不明，有假考察真旅遊之嫌。

周永鴻質疑，中捷至今仍處於大幅虧損狀態，路網規劃進度也進度緩慢，但交通局公捷處和中捷公司兩個單位原本今年各自到日本東京和香港考察地鐵，明年兩單位又分別編列29萬2千元到韓國首爾和15萬3千元到柏林參訪，看不出兩個單位考察到底要為台中捷運系統規劃什麼樣的願景？

周永鴻強力要求各局處1720萬出國預算應該全數刪除，不讓盧市府的出國預算淪為旅遊基金。

市府強調，各局處出國預算均依法編列，依據市府因公出國工作計畫的作業流程及業務分工，各機關於每年年初提送次一年度因公出國計畫，經核定後列入年度概算並完成法定預算程序後始得辦理。市議會各委員會審查預算時，各局處均向議員說明，並爭取議員們的支持。