總統府元旦升旗表演團體(元旦升旗典禮委員會提供)

總統府元旦升旗表演團體(元旦升旗典禮委員會提供)

總統府元旦升旗表演團體(元旦升旗典禮委員會提供)

新年即將來臨，由台灣醫護五大公會組成的元旦升旗典禮委員會今天宣布，111年元旦總統府升旗典禮，將以「堅韌台灣，立足世界World as One」為企劃主軸，規劃「向醫護致敬演唱會」活動，以感念醫護人員在過去一年來不辭辛勞對抗疫情，守護全體台灣人民安全。

主辦單位今天在總統府公布活動內容，演唱會除了邀請年輕世代喜愛的台語搖滾樂團「拍謝少年」外，由高雄長庚急診室醫師組成的「重症搖滾」樂團也受邀擔綱演出。主辦單位也號召百名醫護人員來到典禮現場以大合唱的方式為嶄新一年注入溫暖與關愛。

醫師公會全國聯合會理事長邱泰源指出，能受邀主辦元旦升旗典禮，相信這是對醫護人員莫大的肯定。護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋也表示，規劃這場活動除了希望將醫護人員才華洋溢的一面呈現給大眾，也想藉此機會謝謝民眾在疫情期間的配合，讓台灣成為國際防疫資優生。

這次活動主視覺由台灣知名插畫師鍾逸婷以純愛日萌文化的動漫風格，結合醫護人員形象與可愛造型，創作出粉嫩夢幻卻又開朗陽光的視覺形象，以期吸引不同世代關注。

綽號「海瓜子」的鍾逸婷表示，在製作這份視覺時，誠心感受到所有醫護團隊的辛勞，以這份誠實回應，用她最喜愛的繪畫來敘事，希望將台灣精神，透過可愛又美麗的方式傳達到更遠的地方。

「向醫護致敬演唱會」的另一個亮點，是由一群熱血的急診醫師所組成的搖滾樂團「重症搖滾」，將防疫期間觀察到的現象，以及想對台灣民眾說的話譜成詞曲，創作出《親愛的台灣人》及《毋免再煩惱》，在升旗典禮當天完整獻唱。

小提琴手黃怡婷表示，創作這兩首歌時雖然疫情皆在可控階段，但也知道和病毒的長期抗戰不會少，希望藉由光明希望的旋律鼓舞大眾和醫護人員並肩作戰，也希望民眾在後疫情時代保持愉快的心情及防疫衛生習慣，看到醫護人員也不吝給予鼓勵與打氣，為健康幸福的未來繼續努力。

主辦單位表示，演唱會壓軸橋段將由五大醫事公會的百人大合唱擔綱，為展現醫護堅定團結的意念，特別挑選抗疫名曲《幸福台灣子》及耳熟能詳的《明天會更好》，用悠揚的歌聲將守護家鄉與家人的心，化作祝福傳送到世界每個角落。

演唱過程搭配疫情期間醫護及藥師人員，不眠不休堅守崗位的感人畫面，也看到來自民眾各種加油打氣的溫馨舉動，將過去醫護及全民防疫的努力完整呈現，共同期許新的一年依然能生活如常。