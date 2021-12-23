遠東SOGO每年在歲末發揮「關懷平台力」，與太平洋崇光社會福利基金會及七大社福機構，推出行善30年的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」圓夢公益活動，邀請全台1226位弱勢孩童在耶誕卡上許願，12月1日至21日展示在全台SOGO分店，開放社會大眾參與，統計30年來已為2.7萬弱勢兒童圓夢。

這項活動合作的七大社福機構包含家扶基金會、陽光基金會、罕見疾病基金會、羅慧夫顱顏基金會、基督教芥菜種會、婦女救援社會福利事業基金會、台南大學附屬啟聰學校，位於全台的弱勢兒童，都能得到一份禮物，度過溫馨的耶誕佳節。

「SO GOOD好小孩的耶誕心願」每年歲末皆如期舉行，為上千位、平常甚少獲得禮物的弱勢兒童圓夢，在社會大眾及SOGO長年培養的公益客層的協助下，每年都能成功募得100%的禮物，歷年累計滿足2.7萬人次弱勢兒童的心願，SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，今年儘管經歷一整年的經濟與疫情考驗，多數民眾仍舊懷抱希望與愛，為弱勢兒童盡一份心力。