不少網友看完王力宏醜聞後，紛紛發文分享親身經歷，有女網友表示，前男友有性成癮問題，交往8個月每天都在求歡，害她不幸罹患尿道炎，但前男友對此卻不聞不問，逮到機會就對她毛手毛腳，誇張行徑讓她怒提分手，直呼前男友「根本不是人」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，看完王力宏的醜聞後，讓她有感而發，決定分享她與性成癮前男友的交往心得。原Po表示，她和前男友交往2個月後便開始同居，本以為同居後能過上幸福的日子，不料這竟是她地獄生活的開端。

原PO回憶，前男友慾望強盛，幾乎天天都想要，若拒絕他還會鬧脾氣喊「一天沒做會死」。後來因疫情關係哪裡也去不了，讓她不幸罹患尿道炎，就診後醫生提醒暫時不能從事性行為，不料前男友得知後沒有停手，反而趁她睡著時偷偷來，讓她忍無可忍，立刻收拾行李搬回家。

但前男友的誇張行徑還未完，原PO說，搬回家的當晚，前男友開車到她家樓下，本以為對方是來道歉的，沒想到她上車後前男友馬上對她毛手毛腳，拒絕後對方竟吐出一句「一下下都不行喔」，讓她氣憤直呼前男友「根本不是人」，秒提分手離開。

原PO感嘆，這段感情給她帶來和男生同居的陰影，以及難以根治的尿道炎，但慶幸一切都結束了。不少網友留言為原PO打氣，「恭喜擺脫渣男」、「恭喜分手，不顧對方不適，硬要真的不行」、「好誇張，有性慾正常，這幾乎是看到就想要了吧」、「離開的好，他根本不愛妳」。