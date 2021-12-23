美女Youtuber網紅香格拉因擁有甜美混血臉蛋和性感身材，在臉書上有14萬粉絲追蹤，Youtube上也有12萬訂閱者。因對香港文化有興趣，6年前她離開出生地瑞士轉往香港發展，近期暫時決定離開香港，而她原本形象清新、氣質脫俗，最近卻在IG罕見分享性感照，可見她躺在床上，上身穿著無袖短版小可愛和外套，擠出南北半球，讓粉絲相當驚艷。

據知，香格拉年約27歲，2015年她在網上上傳一支題目為「我要成為YouTuber!!」的影片，可見她頂著一頭金髮，異國的深邃五官讓人印象深刻，而片中她用不標準的廣東話介紹自己，透露最喜歡亞洲男生，更挑明對香港男孩有興趣，上線2個月引來30萬次點閱。

後來香格拉依她所說，同年10月便抵達香港展開新生活，挾著這股人氣，當時不少媒體都爭相追逐訪問她，而香格拉的才藝也非常廣，除了會唱歌、剪輯Vlog分享生活，也喜歡分享美食與彩妝心得，因此被媒體封為美妝達人，2017年接受《東網》專訪測試多廠牌不同的潤唇膏，曝光度一再提高的情況下，為她吸來更多粉絲。

本身是西班牙和巴西混血的香格拉，也會多國語言，加上曾與法國、日本籍男友交往，算算香格拉擅長的語言就高達6種，曾有媒體問她為何想來香港？香格拉當時回應因為覺得瑞士氣候太冷，香港熱鬧、氣溫適宜，也透露自己最喜歡在香港看海、看日落。而近期她因故暫時離開香港，但仍透過IG報近況，被封為仙女級網紅的她，近日尺度大開，曬出自己披著一頭長捲髮躺在床上的美照，上半身僅用一件短版小可愛遮點，透氣曬出事業線，引來網友留言：「So hot and beautiful 香格拉」、「沉淪凡間墮入塵世？」。