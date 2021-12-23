好市多常出現離譜奧客，一名男網友買了一箱暖暖包回家，拆開卻發現內容物慘遭掉包，原本應該要有四大包共40片的的暖暖包，結果竟然只剩下2大包而已，剩餘的空間竟被奧客用一罐仙草與小餅乾塞滿，讓原PO當場愣住。誇張畫面也引發網友熱議。

一名男網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》上發文表示，在好市多買了一箱小白兔暖暖包，回家拆開卻發現裡面只有2包暖暖包，剩餘的空間竟用一罐仙草與小餅乾塞滿，讓他當場傻爆眼，只好發文求助網友。

不少網友也看傻直呼，「這也太扯」、「這是抽到耶誕節交換禮物嗎？」、「這是遊民限定組合包！恭喜你中獎了」、「認真覺得這有點瞎」、「這個如果是掉包會下地獄吧！真是太不可思議了」、「這太誇張了」、「台灣人智慧犯案」。

許多網友推測，如果原PO真的是在賣場裡面買到這個組合，不是有人超費功夫的在賣場角落偷天換日，那就是有奧客買回家用一半以後想退貨，不過，好市多收到退貨產品，若要重新上架應該也會進行檢查才對，感覺可以聯繫賣場看看要怎麼解決。

對此，原PO也在留言處更新狀況說，非常感謝網友們的熱心留言，目前好市多已經做好後續處理了，因此就暫時關閉留言。