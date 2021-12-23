聖誕節、跨年是不少人狂歡聚餐的時節，以美食犒勞自己一年來的辛勞，很容易不小心吃太多，不只造成身體的負擔，體重也迅速上升，除了增加運動量之外，也要適時補充蔬果精華、益生菌，協助淨化體內、代謝排空，減輕負擔。

蔬果中的酵素，是加強消化代謝的幕後推手，酵素又被稱作酶，是幫助各種化學反應的催化劑，可以加速化學反應的進行。18世紀歐洲的科學革命，讓當時的人們對人體消化代謝機制產生好奇，並著手研究，終於在19世紀，德國科學家首次提出「酶」的概念，也在後續的生物研究中發現更多不一樣的酵素與其功效。現今科學技術已能提煉蔬果中的營養精華，萃取有利人體消化代謝的酵素，超級站結合木瓜酵素、鳳梨酵素與人體五大酵素，並搭配3大順暢複方，打造蔬果酵素清暢膠囊。

蔬果中含有酵素，能協助調節身體機能。 (示意圖/旺中文化傳媒提供)

超級站「蔬果酵素清暢膠囊」具2重蔬果酵素 + 5大酵素，嚴選木瓜酵素、鳳梨酵素，以及幫助蛋白質消化酵素、乳糖消化酵素、脂肪消化酵素、澱粉消化酵素、纖維消化酵素等消化小幫手，並搭配益生菌，共同守護消化道，維護體內環境。嚴選3大順暢複方，幫助體內淨化，水溶性幾丁聚醣能幫助維持消化道機能，防油解膩；麻芛幫助排便順暢，減輕體內負擔；綠茶萃取物促進身體代謝，防止體內負擔囤積。

超級站蔬果酵素清暢膠囊協助代謝排空，暢通輕盈。(圖／超級站提供)

超級站保健食品通過多項SGS品質檢驗標準，由通過TFDA PIC/S GMP認證的利達製藥，根據食品安全衛生管理法的準則，設置獨立的廠房以及設備，以頂級規模工廠設備在台生產，杜絕所有污染的可能。為您把關最專業嚴謹的製造過程，生產過程符合GHP食品良好衛生規範，已投保一千萬產品責任險。(賴韻如/台北報導)

──────────────────────────────────

超級站蔬果酵素清暢膠囊

免付費客服專線：0800-606-388

客服時間：週一至週五 9:30-12:00 至 13:30-18:00