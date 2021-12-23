桃園市民卡6周年振興感謝祭系列活動，目前累積消費金額破4億元，桃園市長鄭文燦更宣布加碼抽獎送10隻iPhone及1萬份50元全家禮物卡，24日更預計於中壢SOGO百貨舉辦「驚爆骰子樂 爬梯子抽萬元家電」活動，振興一波又一波，呼籲市民把握機會，12月31日前登錄發票抽好禮。

資訊科技局表示，市民卡6周年辦理振興感謝祭，卡友只要在桃園地區消費滿100元，使用市民卡APP登錄消費發票指定資訊可參加抽獎，有機會獲得Gogoro VIVA XL電動機車、Gogoro Eeyo 1智慧電動單車及多項家電等大獎。

資科局指出，自11月1日上線以來，累積消費金額已破4億元，為感謝市民踴躍響應，市長鄭文燦宣布再加碼送10支iPhone13及1萬份50元全家禮物卡，中獎機率提高1千倍，12月31日前登錄發票就能抽好禮。

不僅如此，市民卡6周年振興感謝祭系列活動，資科局與轄內各大知名百貨合作，共推周年慶賺加碼抽大獎等好康優惠，中壢SOGO更額外提供市民卡3000份獨家來店禮100元電子折價券，預計12月24日於中壢SOGO舉辦「驚爆骰子樂 爬梯子抽萬元家電」活動，目前已抽出4位幸運參賽者，當天有機會獲得萬元家電或SOGO千元禮券。

資科局局長余宛如表示，各項數位振興好康連發，下載桃園市市民卡APP並登入，還有拉霸遊戲，有機會抽超商購物金或超商飲品點心等豐富多樣好康，明年也將持續推出市民卡專屬好康活動，邀請市民朋友還有沒辦市民卡的趕快辦卡。