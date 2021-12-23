疫情持續影響全球經濟活動，然在去年的急單暫告一段落下，視訊大廠圓展科技（3669）今年營運重回常軌，累計前11個月營收34.92億元意外呈現7％的負成長，不過，展望明年，圓展總經理許起裕依然樂觀以待，他於23日的線上法說會上表示，「明年的營運一定會比今年好」，惟詳細數字須等跟董事會報告後才能揭露。

今年全球供應鏈受疫情影響，包括運費高漲、缺料漲價及增加庫存的負面因素拖累獲利，連圓展也無法置身事外，圓展指出，去年大型標案在今年下半年出貨已暫告一段落，再加上去年因疫情短期大量湧現的camera等相關需求，今年已漸次回復平穩，前11個月自結營收34.92億元呈年減7％，著眼於今年疫情仍持續影響全球經濟活動，圓展將重心擺在深耕影像、聲音、AI與5G技術上，並持續推出混合教學與視訊協作應用新產品，以科技協助人們順應生活新常態，減少接觸的感染。

展望明年，圓展直言，疫情仍會持續影響教育市場，各國政府對行動暨遠距教學需求暢旺，預期帶動筆電充電車和遠距教學用攝影機（自動追蹤攝影機、遠距視訊攝影機、實物攝影機等）的需求；除硬體研發外，圓展積極開發智慧軟體，與雲端教學軟體平台整合，加速政府實現數位混合教學。

根據巿場研究報告，2019~2030年視訊會議巿場的年複合成長為9％，為掌握市場契機，圓展針對各類型會議室推出一體成形的視訊soundbar及雙鏡頭USB攝影機等，並積極擴展至MicrosoftR Teams、Zoom、Google Meet、騰訊等雲端視訊平台生態鏈，加強線上與經銷商的通路行銷及開發ODM客戶，持續擴大巿場佔有率。

除了既有市場外，圓展也決定適時切入智慧應用巿場，目前已拍板於明年設立專責部門，針對人口老年化趨勢，開發遠醫療應用產品。此外，圓展也看好新興國家的人口紅利及經濟成長，將前往當地設置新銷售據點，以開拓新巿場。