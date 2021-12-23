合庫指出，今年11月已再獲資策會通知110年TIPS（A級）驗證審查結果為「通過」，是國內第一家取得TIPS（A級）再驗證通過的公股銀行，不僅展現銀行積極投入智慧財產管理的用心，同時透過導入智慧財產管理制度，亦使合庫在金融科技專利取得更入佳境，今年度截至11月底已經累計新提出124件申請案。

合庫指出，在全行專利意識提高之下，申請專利動能也更大，合庫已連續三年進入經濟部智慧財產局「本國法人專利申請百大排名」，分別在107年排名92、108年排名71及109年排名37，優異的表現展現合庫對TIPS制度的落實與專利申請的重視。

合庫也提出未來四個重要的努力方向，包括：1、關注國內外金融創新技術發展，探詢跨領域之技術交流及合作可能性；2、鼓勵同仁創新發想與推動金融科技應用實作；3、持續進行金融科技專利申請及保障智慧財產權，以提升銀行數位金融服務競爭力與金融科技專利的布局。

合庫是在109年首次完成國內智慧財產管理規範實地審查作業，並由經濟部工業局頒發「台灣智慧財產管理規範（TIPS）驗證登錄證書」。為強化公司治理及提升研發創新能力，合庫金控已將集團內109年度智慧財產管理執行情形報告董事會通過，並公布於金控官網。為取得公司治理評鑑佳績，合作金庫銀行依循合庫金控訂定的「智慧財產管理計畫」，建立符合智慧財產政策與目標的管理制度並據以實施，維持有效適當的制度運作，確保以「計劃、執行、檢查與行動」的管理循環，完備智慧財產管理，進而結合營運發展策略，強化競爭優勢。

而透過訂定智慧財產管理政策「持續落實智慧財產管理」、「鼓勵研發創新」及執行智慧財產管理目標「於110年通過TIPS（A級）再驗證」、「舉辦智慧財產管理制度認知教育課程與內部自評人員培訓」等面向，合庫已將「台灣智慧財產管理規範（TIPS）」導入銀行內部作業，讓銀行內部人員對智慧財產管理制度有更完整且深刻的認知，並落實推動執行相關規範。