HAPPY GO鼎鼎聯合行銷旗下智能數據行銷品牌iCONNECT，展現數據分析和精準行銷的高度專業，今年再度獲得台灣數位媒體應用暨行銷協會(DMA)主辦的2021 DSA數位奇點獎「最佳數據洞察創新獎」，延續去年得獎氣勢！

2021 DSA數位奇點獎以「Back to Trust 信任回歸」為主題，iCONNECT智能數據行銷團隊以「義美生醫 益網打盡 常順軍」參賽，在856件作品中脫穎而出。這次獲獎的專案，透過iCONNECT的數據與行銷專業，為品牌成功突圍市場並找到專屬的客群樣貌。

並運用數據滲透網路洞察，從會員輪廓為基礎，以多維數據探索3款益生菌機會客群的顯性需求及隱性訊號，並透過廣告受眾的線上行為、線下HAPPY GO獨家App互動，以及通路核銷的數據累積，讓數據為品牌客戶創造穩定且亮眼的品牌電商官網導客效益，整體訂單轉換成本較去年大幅降低，達成數據轉換客源的落地應用，更創造數據循環價值，展現多年來以會員經營為基礎所建立的數據專業。