一名梅姓男子3年前在臉書PO文誣指前新北市議員李婉鈺：「之前就拍過自慰片」等語，遭李婉鈺提告名譽受損，高等法院今（23日）依加重誹謗罪將梅男判刑3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案定讞。

近6旬的梅男不認識李婉鈺，卻在2018年8月14日在自己臉書上PO出色情影片截圖，指控截圖中的女子就是李婉鈺，還誹謗她說「之前就拍過自慰片，鐵定為了拉票，證明許多女人靠原始本錢搞政治」，甚至把貼文分享到李婉鈺的臉書粉絲專頁。

李婉鈺得知後氣炸，對梅男提出加重誹謗罪告訴。梅男應訊辯稱，他在LINE收到友人傳來的色情片，誤以為女主角就是李婉鈺，認為她公眾人物，民眾有權知道此事。但傳色情片給他的友人出庭時對法官聲稱，他沒有說過李婉鈺就是片中的女子。

一審法官審理後認為，梅男未經查證與證實，就斷定影片中的女子是李婉鈺，致李名譽受損，審理後依加重誹謗罪判刑他3月徒刑，可易科罰金9萬元。梅男不服上訴，高等法院今上午維持一審原判定讞。