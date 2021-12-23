大陸國務院新聞辦公室今（23日）舉行記者會，講解北京冬奧會和冬殘奧會防疫政策及相關籌備工作。北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮指出，冬奧賽時，將有大量不同國家和地區的涉奧人員到大陸，人流聚集增加，出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件。

北京冬奧組委與國際奧委會、國際殘奧委會13日共同發布了（第二版）《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊》（以下簡稱《防疫手冊》），為所有利益相關方參與北京冬奧會、冬殘奧會制定了防疫準則。

上述記者會上，韓子榮稱，在新冠疫情背景下舉辦北京冬奧會、冬殘奧會，防疫安全工作面臨巨大壓力和挑戰。一是大陸中央堅持按照「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，實施「動態清零」防疫政策，這一做法有力保障了大陸經濟社會持續穩定發展，確保了大陸公眾健康安全。北京冬奧會、冬殘奧會必須堅決執行中國政府的防疫原則要求，守住社會疫情防控安全底線。

二是新冠疫情全球大流行，特別是Omicron等變種毒株的傳播，讓全球疫情帶來了極大的不確定性。冬奧賽時，將有大量不同國家和地區的涉奧人員來華，人流聚集增加，出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件。

韓子榮強調，在上述背景下，北京冬奧組委與國際奧委會、國際殘奧委會共同製定發布《防疫手冊》，其中的防疫內容首先要符合辦賽需要，體現「以賽事為核心，以運動員為中心」，確保賽事正常運行。同時又要符合大陸疫情防控原則要求。北京冬奧組委希望各利益相關方都能嚴格執行《防疫手冊》的防疫規定，共同應對新冠疫情挑戰，通過大家的共同努力確保參賽各方安全，確保主辦城市安全，確保北京冬奧會、冬殘奧會安全順利舉辦。

韓子榮表示，《防疫手冊》提出6項原則。一是疫苗接種。疫苗是降低感染傳播風險、保障賽事安全舉辦的關鍵手段。除個別運動員和隨隊官員可醫學豁免外，其他所有涉奧人員需要在來華至少14天前完成全程疫苗接種，才可以免除集中隔離，進入閉環管理。鑑於當前全球疫情形勢的複雜性，北京冬奧組委特別建議所有涉奧人員能夠接種新冠疫苗加強劑。

二是閉環管理。閉環管理是一種特殊管理方法。閉環內到大陸涉奧人員和大陸直接服務外國的工作人員需要每日進行健康監測和核酸檢測，在閉環內酒店或冬奧村集中住宿，只允許乘坐冬奧專用車輛往返指定閉環場所，不得與閉環外人員接觸，更不得與社會面接觸。

三是建立新冠聯絡官機制。所有到大陸參加北京冬奧會、冬殘奧會的國際組織均需設置新冠聯絡官。新冠聯絡官的職責是與本組織成員保持密切聯繫，確保相關組織成員了解防疫手冊內容，協助其完成來華前各項準備工作，並做好疫情應急處置等相關協調工作。

四是檢測、追踪與隔離。冬奧會和冬殘奧會期間，閉環內人員每日進行核酸檢測，如檢測和復檢結果為陽性，須接受隔離或治療，並按照手冊規定的流調標準和密接判定標準，了解感染者行踪軌跡盡快鎖定密切接觸者，採取果斷措施阻斷傳播鏈。

五是減少接觸。在人群聚集、空氣流通較差的空間，人員密切接觸感染新冠病毒的風險較大。手冊規定要最大限度減少社交活動，並時刻佩戴口罩，盡量避免密閉空間長時間停留、人群聚集和密切接觸。

六是提高衛生意識。涉奧人員到大陸期間，應全程佩戴無呼吸閥的N95／KN95／FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。要勤洗手、勤消毒，盡可能使用免洗手消毒劑。提倡為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊。建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒。房間定期通風，保持室內空氣流通。

韓子榮表示，距北京冬奧會開幕僅剩43天，各項準備工作已經全面就緒。北京冬奧組委希望參賽各方能夠理解《防疫手冊》相關防疫措施的重要性並嚴格遵守。