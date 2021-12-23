嘉義縣城鄉經理人協會今成立，嘉義縣長翁章梁親自授旗、揭牌。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣城鄉經理人協會今正式成立，由縣長翁章梁親自授旗，未來縣府除持續培訓經理人，壯大協會成員和力量，也會媒合鄉鎮市公所和工業區，讓城鄉經理人下鄉，以志工性質協助解決民眾常遇到的建築、土地等相關法規問題。

嘉義縣城鄉經理人協會目前成員3、40人，由建築師、代書、房仲業者等從業人員組成，協會理事長王鏡偉說，過去2年持續進行城鄉經理人培訓計畫，目前培訓1日課程還在進行中，成立協會後會結合下鄉服務，主動出擊，為民眾服務。

為達成農工大縣目標，吸引資金投資嘉義，吸引外來人口移入，縣府與嘉義縣建築師公會共同催生嘉義縣城鄉經理人協會成立，以協助產業、民眾解決土地及建管法令問題，經濟發展處建築管理科長林振源指出，經理人團隊是志工服務，希望藉由諮詢傳遞正確觀念給民眾，也配合公部門宣傳政策。

翁章梁則說，一般民眾碰到的法令問題，很多都可以透過城鄉經理人協助解答，所以協會未來將前往各工業區、鄉鎮市駐點服務民眾。今除了授旗，也頒發第1期城鄉經理人進階課程結業證書，縣議員許有疆、姜梅紅、林緗亭、黃芳蘭等到場。