周四公布的產業數據顯示，由於面臨新冠疫情對供應鏈的衝擊，英國汽車製造業創下近37年來最慘的11月表現。

汽車製造商和貿易商協會(SMMT)指出，儘管電動車產量增加了53%，但整體汽車生產下跌28.7%，來到7萬5756輛。此為連5月下滑，也是自1984年來最差的11月表現。

2021年前11月英國汽車產量低於80萬輛，較2019年同期少了43萬輛。

產量衰退部分因素攸關本田工廠在7月的永久關廠。SMMT執行長Mike Hawes說，這些數據難以置信地讓人感到擔憂，並凸顯出汽車業的形勢嚴峻。

Hawes說，新冠疫情對供應鏈產生巨大影響，尤其半導體出現全球短缺，這可能影響到明年整個產業。希望政府能像承認其它受創產業一樣，對汽車業提供支援。

英國政府22日宣布，將向受到Omicron打擊最重的飯店業和休閒企業提供10億英鎊的額外支援。