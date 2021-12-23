行政院會今（23）日拍板通過經濟部研擬的「投資台灣三大方案延續案」，將「投資台灣三大方案」延長實施3年。行政院長蘇貞昌表示，請經濟部及相關部會持續推動，支持廠商在台投資，並發揮台灣優勢、加強招商引資，為台灣產業打下未來10年、20年的發展基礎。

蘇貞昌指出，政府審時度勢並因勢利導，2019年推動「投資台灣三大方案」迄今3年，審核通過投資金額已提前達標、突破1.5兆元，吸引1100多家廠商投資，創造超過12萬個就業機會，並帶動供應鏈廠商加碼投資，成果相當豐碩。

蘇貞昌表示，今年台灣經濟成長率可望超過6％、創11年來新高，主因民間投資強勁及疫情穩定，使內需產業加速回溫，今年投資占GDP比例達26.8％、創21年來最高。而行政院主計總處22日公布的11月失業率為3.66％、亦為21年來同期最低。

為因應全球供應鏈轉移與國際情勢轉變，行政院拍板「投資台灣三大方案」再延續3年，持續支持廠商在台投資，同時配合「2050淨零排放」政策目標，鼓勵從事循環經濟投資，預計未來可再吸引近兆元的投資。