緬甸一座非法玉石礦場昨天崩塌，至少造成3人罹難、數十人仍下落不明，搜救人員今天表示，失蹤者恐怕都已凶多吉少，預料不會再找到任何生還者。

法新社報導，低薪移工挖掘鄰國中國趨之若鶩的玉石，但緬甸玉石貿易利潤豐厚卻監管不力，每年都有數十人在工作期間喪命。

事故發生在緬甸北部鄰近中國邊境的克欽邦（Kachin）帕坎鎮（Hpakant），搜救人員冒著雨霧在事發地點附近一座湖中打撈第3具遺體，已證實的罹難人數來到3人。

至少有20人仍下落不明，但由於緬甸軍政府下令2022年3月前一律禁止挖礦，搜救人員表示，家屬對坦承他們的家人在事故現場一事猶豫不決，因此擔心恐怕還有數十人下落不明。

搜救任務一開始遭到大霧和連夜大雨耽誤，救援團隊擔心可能會讓現場地形更加不穩定。一名搜救人員表示，搜救團隊今天早上在一次作業中找到一名55歲男性遺體。

他說搜救人員表示：「我們團隊用鉤子來搜尋水下遺體，鉤子鉤住了他的遺體。如果遺體今天沒有浮出水面，也會在接下來幾天出現，這是自然的。」

搜救人員表示，另一名死者為來自緬甸中部數百公里外因瑪平村（Yinmar Pin）的23歲男性。

根據當地維權主義者說法，數以百計挖礦者在雨季回到帕坎鎮，要在危險的露天礦場中探勘。

搜救人員指出，傾倒的廢土和岩石的重量導致壓力增加，將土地推下附近的湖泊中。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1101223