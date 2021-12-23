環保署環評專案小組今天審議「北部區域第二高速公路定線後環境影響評估第9次環境影響差異分析報告（增設北土城交流道）」，但會前民眾不滿北土城交流道將出口設計於金城路二段銜接龍山二街上，憂心路寬恐無法承接交流道車流量，「憂心高速公路恐變停車場」，今天也宣布成立「反北土城交流道自救會」。

開發單位指出，中和、土城交流道常有匝道車流回堵所產的的交通壅塞，兩交流道匯入的地區道路也無法負荷匯入及匯出的交通量，因應土城暫緩發展區、擬定土城都市計畫、土城醫院等開發引進的人口及車流量，因而擬定增設「北土城（清水）交流道可行性研究」，並在去年通過行政院核定。

反土城交流道自救會成員呂先生表示，如果如開發單位所提設置在目前已嚴重塞車的金城路上，恐怕會回堵至交流道；律師蘇煥智也說，預期交流道設置會回堵至高速公路，甚至會造成交通大癱瘓，呼籲應回歸專業，否則將來造成高速公路天天回堵、天天塞車，影響數百萬人通勤。

環評委員除了關心環境、生態議題外，也有許多人關心交通問題，會中，新北市交通局官員坦言，金城路十分壅塞，雖然金城路是雙向6車道，但配合路邊停車因此實質僅有雙向4車道通行，未來會要求周邊單位對外開放停車格，並塗銷金城路停車格以維持雙向6車道。

交通局官員說，至於中和交流道與台64線無法串流的問題，行政院有找市政府討論此事，也啟動針對台64串聯國道3號的研究，後續也會進行研究與評估。

環評專案小組初審會議最後決議要求開發單位應「整合區域整體開發規劃，重新檢核本案路線與周邊區域交通路網、國道3號之交通鏈結規劃分析（含中和及土城交流道壅塞情形分析）合理性，並強化本案開發必要性說明」等要求後補正再審。