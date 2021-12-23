29歲劉男與雞排店潘姓小老闆有私人糾紛，去年5月間晚間夥同范男等10多人持球棒到雞排店開打，打傷潘男、潘的胞兄，潘男反擊咬傷劉男耳朵，劉人馬撤走就醫。事後，范男不滿劉男被咬，隔天凌晨又帶10多人到雞排店以球棒及石頭砸店，台中地檢署將劉等12人依妨害秩序及傷害等罪起訴。

劉男與潘男有私人糾紛，得知潘男母親在中市西屯區開雞排店，他在去年5月29日晚間透過林姓友人邀范男等10多人，到五金百貨行購買球棍後，在晚間11時許分持球棒衝進雞排店毆打潘男及潘的胞兄。

潘男的頭、臉及手臂都有擦挫傷；潘兄額頭、眼眶挫傷，手部、手指及膝蓋等多處擦傷，在場多名顧客紛紛走避。過程中，潘男不甘被打，張口咬劉男左耳，造成耳廓開放性傷口，劉方人馬見劉男遭人咬傷，全部撤走，將他送醫。

事後，范男不滿劉男遭咬傷，隔天凌晨3時許，再找10多人持球棒及石頭到雞排店砸店，案經潘男等人報警。此外，劉男等也控告潘男咬傷他耳朵涉重傷害，並砸毀他的車子涉及毀損等罪。

潘男坦承傷害劉男，但否認毀損車子；劉男人馬則多人坦承犯行。檢察官以劉男提出左耳廓開放性傷害的醫療診斷證明，難以認定聽能毀敗、嚴重減損，已達重大不治或難治程度；且劉人馬指控遭潘毆打，卻沒有提出診斷證明；而劉男車輛遭毀損並無證據認定是潘男所為。