公館鄉農會前稻草耶誕樹22日晚間點燈。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

公館鄉農會前稻草耶誕樹22日晚間點燈。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

公館鄉農會稻草耶誕樹是以「注連繩」編紮加上竹編而成。（謝明俊攝）

苗栗縣公館鄉農會從11月中旬開始推出農業嘉年華活動，繼日前在苗栗特色館堆稈棚後，在農會前方以稻草編紮成「稻草跨年祈福耶誕樹」，並在22日晚間由副縣長鄧桂菊主持點燈儀式，以特殊日式注連繩編紮而成的稻草耶誕樹，加上福菜、花田等吸引遊客目光，將使公館鄉農業嘉年華更為熱鬧好看。

公館鄉農業嘉年華活動從１１月中旬稻作收割後開始登場，第1場農事體驗紮稻稈已於日前在十方圓通寺前稻田完成，並在苗栗特色館舉辦堆稈棚，再加上福菜、花田等活動景點，提供豐富多元的農村嘉年華活動。

公館鄉農會利用稻草編織與竹編藝術結合打造「稻草跨年祈福耶誕樹」，編紮使用的「注連繩」是一種由中國傳至日本的「稻草結繩」，相傳為古時移民到日本的島民，因食用米食都由中國大陸糧船供應，每年冬季冰雪覆蓋導致人民無法工作，就利用稻草結繩懸掛在海港邊或門前，祈望船隻平安抵達讓新米準時靠岸，於是繩結成為新的、好的象徵，是日本掛在神社鳥居上，顯示神與人之間的區隔以及新年掛在門前、玄關或是裝飾於室內，是趨吉避凶的象徵物。

22日晚間，副縣長鄧桂菊等共同點亮創意耶誕樹，祈求風調雨順，國泰民安，疫情盡快過去，農產品豐年滿作，農民大賺錢。

公館鄉農會規劃農業跨年嘉年華系列活動，在新東大橋與客屬大橋間16公頃稻田灑下向日葵、大波斯菊、黃波斯菊種子，打造屬於公館的「花田一路」，花田美景預計將於1月中陸續綻放，屆時結合特色館的隘寮下奉茶亭及苗栗縣農會的社區小舖，提供豐富多元的農村嘉年華活動。