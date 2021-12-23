雖然不鼓勵大家沒腦買房、炒房，尤其現在的房地稅漲，你想賺差價很難。不過，女人比男人更需要有自己的房子。作家吳淡如在新書《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》強調，因為：一，妳不會被掃地出門；二，有房子的女人，比有男人的女人更有安全感（不管是什麼年齡這一點很難否認)；三，房子其實是理財工具。以下為重點書摘：

●男人可靠還是房子？

男性常為成家買房，而近年來有個趨勢，單身的女性，很多都在婚前買房子給自己，並非為了成家買房。

其實華人女性普遍將房子視為是自己的某個靠山，如果去問這些女人（請在她老公不在身邊的時候）：妳覺得是房子可靠還是男人可靠？回答房子的人應該是占多數。我自己也是選房子，女人過了一定年紀，許多看法十分實際。完全明白如果房子是妳的，沒有人可以把妳趕出家門，妳永遠有個窩。

英國知名作家吳爾芙的名句：一個女人想要寫作，一定要有獨立謀生能力和自己的房子。她所生活的那個年代，女作家很少，就算寫了文章、書也不一定能夠賣錢，雖然她老公也很支持她，她卻還是說出這句肺腑之言。女人真的要有自己的房子，擁有自己的房子是個大後盾。

台灣的房子要再大漲的可能性真的不高，可是房子進可攻、退可守。房子轉現金沒那麼快，是壞處也是好處，還有保障在，所以很多人做生意把錢賠光的、被騙光的，結果還好房子還在。

妳必須買一間自己願意住的房子，至於要不要買房投資？我不認為投資房子將來會有價差可賺，尤其不鼓勵大家沒腦買房、炒房，加上現在的房地合一稅漲很高，針對「短期交易」課重稅：持有2 年內課45％的稅，持有逾2 年、未滿5 年課35% 。

對於預售屋也是，如果持有預售屋2 至3 年轉賣獲利，一樣要負擔35% 或45% 的稅。這樣看來，你想在五年內賺差價很難。或許，是能賺些許租賃財，也不會比0056 目前平均年利率高，但是女人有一間房可住很重要。

房地合一稅課稅表。(圖/時報出版提供)

●婚前沒房，婚後沒保障

這是很多已婚女人的故事。結婚之後辭去工作，靠老公的薪水，平常也過著還不錯的生活，三、五年之後就跟社會脫節，想要找工作，其實就已經不算容易了，如果妳完全沒社會工作經驗，更難！大家都覺得婚姻就要長長久久，房子就登記在男人名下，有什麼關係？

有句話說「天有不測風雲」，萬一悲慘的事情發生，老公有外遇，且對方還懷孕，開始吵鬧、弄得很僵時怎麼辦？（這是我的某位朋友的故事。）如果這個男人很大方還好，房子給老婆、小孩妳要給妳，前妻至少還有保障。如果是「什麼都要」的男人和婆婆，婆婆這號人物當然為自己的兒子爭權利，兒子只有一個，媳婦可以再換，未來的媳婦又懷孕了，當然要把「前任」攆走！

很多女人遇到這種事都超有氣節，帶著孩子就出來流浪，但遇到工作不好找，就又回頭去找前任老公要一點生活費，心情低落、尊嚴掃地，這時又回不了娘家，因為娘家通常也不富裕，回娘家白吃飯，難道

不必看臉色嗎？居住也是問題，就算要到撫養權，也租不起房子，同時又要安頓小孩以及籌生活費，這時候，有個自己的房子就是保障。所以，不少現代女人婚前就開始積極的買房子。

．第一，萬一沒嫁，還是很有安全感。

．第二，萬一將來出現變局，婚前的財產是屬於妳的。房子可以抵押貸款，拿出一些便宜的資金來做生活費，撐著兩、三年也沒問題。

或許，很多人會覺得我很現實，但台灣離婚率已經到1/3 以上！這是現實。我也希望有情人永遠成眷屬。

女性當自強，一定要有買自己的房子的雄心，立下決心先存一間房子，總是不會後悔！雖然現在買房在價差上沒有什麼賺頭，但唯一的優點是貸款利率很低，盡量付利息，先不要付本金，不要讓自己因本利還壓力大到失去生活品質，有錢就定期定額放在投報率4％的投資工具上，更不必擔心成為房奴。

※本文節錄自：【人生實用商學院：誰偷了你的錢？】一書。