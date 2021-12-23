民進黨的名字究竟是誰提議？前民進黨主席施明德今天表示，其實原本叫做「台灣民主黨」，會被改名是因為駐日代表謝長廷當時以國民黨特務身分在最後關頭改名。他也再度呼籲謝長廷「要告就趕快告」，上法庭一起看看到底是甚麼身分，「我也不需要再講他什麼，畢竟大家都知道他是（特務）」。

施明德日前因揭露前民進黨主席江鵬堅曾為特務，引發謝長廷反駁，雙方在臉書上激烈辯論。施明德指出謝長廷其實也是特務，江鵬堅也是因為曾擔任國民黨特務，所以才會成為首任民進黨主席。

施明德接受專訪。（取自直播畫面）

施明德今天透過視訊方式接受《震傳媒》資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於1986年民進黨創黨，當時施明德正在無限期絕食，通知前民進黨主席許信良、在美國的妹妹、和前妻艾琳達等人籌組「台灣民主黨」，許信良便在1985、1986年時在海外創黨回台，當時的總統蔣經國知道阻擋不了，只好開放。

施明德指出，當初「台灣民主黨」在美麗島時代就已決定好名字，後來變成「民主進步黨」是謝長廷最後把「台灣」兩字改掉，因為「台灣」兩字代表會有台獨的意思，這點蔣經國是不能容忍的，所以必須把這件事情交給特務來做。

他說，「台灣民主黨」與「民主進步黨」差別在於，台灣民主黨代表台灣利益至上，將台灣人民視為最重要；「民主進步黨」則是以美國「民主黨」為範例，但卻加了「進步」兩字，這樣反而讓「民主」兩字不代表進步的力量，變成程序問題，所以「民主進步黨」是失去了大腦方向，也缺少改革意識的黨名。

施明德表示自己很久沒接受訪問，因為自己做事時會全力投入，不想要在訪問後被節外生枝，干擾到寫作工作，現在還要跟時間賽跑，畢竟自己是來日無多的人，而且每個字都是用筆寫的，不是用打字，「但現在開始也學會了用Ipad修改東西，所以我做事情都必須要很認真。」

他說，很討厭打筆仗，因為會影響到寫書的進度，「如果謝長廷要告就趕快告，上法庭一起看看到底是甚麼身分，我也不需要再講他什麼，畢竟大家都知道他是（特務）」。