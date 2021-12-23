鹿港鎮只有第五公墓設有小禮堂，已不敷需求，有些鎮民還要到外鄉鎮辦理治喪事宜，鹿港鎮公所於第五公墓進行禮廳及靈堂新建工程，並將殯葬業務從原屬的民政課撥出，另成立生命禮儀管理所專責管理，23日正式揭牌。
鹿港鎮正式成立「鹿港鎮生命禮儀管理所」，辦公廳舍位於第五公墓，上午由鹿港鎮長許志宏與主任秘書洪誌誠、生命禮儀管理所所長鄭憲鍾等進行揭牌儀式。
鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮生命禮儀管理所的業務包括管理第一與第五公墓的治喪、進塔及開立起掘證明等。
此外，有鑑於鹿港鎮只有第五公墓設有小禮堂，已不敷鎮民需求，以至於有些鎮民要到外鄉鎮辦理治喪事宜，而傳統於自宅治喪的方式，常因居住於大樓或受限場地等因素而有所不便，因此特於第五公墓旁興建禮廳及小靈堂。
鹿港鎮公所表示，新建禮廳及小靈堂，建築面積1046.45平方公尺，目前已經完成發包，將於12月31日開工，工期450日曆天，預計到民國2023年7月可完工。
彰化縣殯葬業務成長，繼社頭鄉、福興鄉公所都獨立成立生命禮儀管理所之後，鹿港鎮是彰化縣26個鄉鎮市，第三個成立生命禮儀管理所。
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