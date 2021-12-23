詐團要求被害人視訊裸聊，再威脅將散布影片趁機詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方提醒色情應召、視訊等詐騙手法。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

桃園一名25歲林姓男子，上周使用交友軟體認識一名暱稱「Anna」女生，雙方加LINE閒聊後，對方邀請林男視訊裸聊，林男遂脫衣服與對方視訊通話，但林男發現對方似乎是以播放影片方式與他視訊，於是立刻關閉視訊通話，不過，「Anna」卻告知手上握有林男剛裸聊視訊的畫面，威脅他必須購買1萬元遊戲點數才能刪除，否則將透過FB、IG或Google共3000個虛擬帳號及5000個FB好友，每隔1小時上傳影片1次，讓林男的親友都看到影片。

林男擔心曝光，按指示至超商購買2筆5000元遊戲點數，並提供序號及密碼給對方，「Anna」卻表示已刪除手機裡的裸聊影片，但要刪除後台備份檔案，林男須再聯繫一位「阿康」男子協助從後台刪除該影片，結果阿康又要求林男須購買5萬元遊戲點數才能買回裸聊影片，林男陸續又購買14筆遊戲點數，共被詐騙15萬元，直到帳戶已空，對方又不斷以各種理由加碼索討金額，林男才在朋友提醒下驚覺遇上詐騙。

另一名20歲鍾姓男大生，在網路交友軟體認識一名暱稱「琦琦」女生，雙方談妥約見面吃飯，「琦琦」進一步要求鍾男購買遊戲點數支付出場費，以方便交易及辨識職業代碼，鍾男先依指示至超商購買1000元遊戲點數，不料，接著又接到自稱是「信堂」的黑道男子電話，恐嚇要求支付登記出場費、軟體費用等，並傳送有人遭砍的影片給鍾男，威脅若不配合他就會成為影片中的下場，也會找人對他的家人動手。鍾男被嚇到手足無措，前後共買了60筆遊戲點數，並依照對方指示將小白單收據銷毀，共被詐騙105萬元後，因對方持續要求金額過大，他才發現落入詐騙圈套。

刑事局表示，耶誕節即將到來，許多單身民眾可能想找個人陪伴，但虛擬網路交友充滿陷阱，一不小心即落入詐騙集團圈套，恐接到自稱黑道的威脅，或遭對方以握有裸聊私密影片及個資等名義耍詐。

警方表示，遊戲點數已成為詐團的金流管道，切勿聽信要求前往購買遊戲點數，同時應避免因為好奇、新鮮、刺激，而與不認識的網友進行裸露身體的視訊對話，聊天中如對方以任何理由傳送不明連結、QR Code要求下載、安裝、輸入個人手機號碼或邀請碼等，也不要輕易點選輸入，以免個資外洩。