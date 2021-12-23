俗話說，「錢不是萬能，但沒錢卻萬萬不能」，有些人認為錢夠用就好，有些人出手闊綽，打腫臉充胖子，但也有些人對於錢財十分看重，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座視錢如命，是典型的「守財奴」，甚至越有錢越摳門。

▍雙子座

雙子座的人表面上看起來大咧咧，對什麼東西都無關緊要的樣子，但其實熟識之後就會發現他們喜歡和身邊的人比較、嫉妒心強。尤其是金錢才能給他們足夠的安全感，畢竟經過社會洗禮，多少會變得較為現實。

感情中，若是對方的經濟狀況不如自己，就不會進一步交往，因為在他們心中，物質遠大於愛情。除此之外，當身邊親友想和雙子座借錢時，原本有說有笑的他們就會變得沉默，本性摳門的雙子座視錢如命，尤其是越有錢會越摳門。

▍金牛座

金牛座天生就是「守財奴」，對他們來說，沒有什麼比金錢更重要的，只有金錢才能帶給他滿滿的安全感，甚至將錢財看得比命還要重要，平時花錢更是錙銖必較，只願意花在刀口上，因此別人眼中的金牛座無疑是個鐵公雞，想要讓他們從口袋掏錢，除非是自己也用得到的東西，不然絕不會輕易買單。

▍巨蟹座

巨蟹座是奉獻型人格，表面上看似不吝嗇，但其實他們心中的得失心很重，相當看重公平付出，若是對方請巨蟹座幫忙買東西卻沒有給錢，巨蟹座就會因為這件事記很長時間，甚至還會用同樣的方式來讓對方還錢。

最主要原因是巨蟹座對金錢算得很精、很摳門，誰也別想從他們身上占小便宜，因為他們認為，在這個物慾的社會中，沒有錢就萬萬不能，所以不會刻意裝大方、打腫臉充胖子。