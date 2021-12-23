41歲大陸男星劉燁和法國妻子安娜結婚12年，夫妻倆育有1子1女，他還曾帶兒子諾一參加親子實境節目《爸爸去哪兒》因而爆紅，這段時間劉燁鮮少讓一雙兒女現身，如今6年過去，他曬出一家人去看電影的合照，也讓諾一的模樣意外曝光。

劉燁日前在微博發文曬出一家四口幸福的全家福，可以看到諾一和妹妹霓娜都長大不少，當初他在節目上時，個頭只有長到爸爸的腰間，現在已經接近肩膀，然而他的個性還是一樣活潑調皮，每張照片都故意睜大眼睛，擺出驚恐的表情，相較之下，妹妹就顯得文靜害羞。

諾一長大了還是一樣帥氣，更是快速抽高，已經長到爸爸的肩膀。（圖／翻攝自微博）

劉燁在文中大放閃，原來一家人是為了為安娜慶生才去看電影，「媳婦的生日願望是一起看一部她選的電影～安排！」儘管一家人都戴著口罩，無法看到整張臉，但還是讓粉絲都忍不住驚呼，「終於看到我們新鮮的小諾」、「諾一都這麼大了」、「諾一長大好多」、「諾一好帥」，希望能經常看到劉家小兄妹的照片。

劉燁先前被網友捕捉到和朋友一起夾娃娃。（圖／翻攝自微博）

先前也有網友出遊時巧遇諾一和其朋友，一群學生正在夾娃娃，諾一沒有戴口罩，他回過頭就能看到那張帥氣的臉蛋，五官變得比小時候更精緻，也有網友笑虧諾一就只長個子，「除了長高了，好像都沒啥變化」、「等比放大」。