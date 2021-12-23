中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會。針對德國海軍司令擔憂中國海軍軍力爆炸性增長，趙立堅表示，說中國軍力爆炸性增長是言過其實，表示擔憂大可不必。他強調，如果德國想要擴充自身軍力，突破自身政策禁忌，在域外彰顯軍事存在，更是大可不必拿中國說事。

德國海軍司令22日稱中國海軍軍力爆炸性增長，相當於每4年增加一個法國海軍規模，令人擔憂。他理解中國想要擁有一支藍水海軍，問題是中方是否遵循以規則為基礎的國際秩序。德國2020年宣布了印太政策方針，此次派軍艦前來南海是第一步，下一步希望能建立每2~3年來一次的定期機制。

趙立堅表示，說中國軍力爆炸性增長是言過其實，表示擔憂更是大可不必。中國堅定奉行防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者。中國發展必要軍事能力是為了維護自身正當的國家安全利益，完全正當合理。任何國家只要無意威脅損害中國主權安全和領土完整，都不會受到中國國防力量的威脅。

趙立堅指出，當前在中國和東協國家共同努力下，南海形勢總體保持穩定，域外國家應尊重直接當事國維護和平穩定的努力。中方多次強調，世界各國普遍認同、共同維護的只能是以國際法為基礎的國際秩序。共同遵守的只能是以《聯合國憲章》的宗旨和原則為根基的國際關係基本準則。真正需要警惕和反對的是個別國家動輒派艦機到南海秀肌肉，公開在地區國家之間挑撥離間。