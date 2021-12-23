2021年邁入尾聲，你覺得過去一年是什麼滋味？對新的一年，有著什麼樣的期許呢？「文學咖啡」結合了文學與咖啡，將人生故事溶入咖啡中，有酸、有苦、有甘甜、有香氣、有餘韻，如同人生百味，令人回味無窮。在即將到來的新年，送給自己一份獨特的禮物，犒勞過去一年的辛勞，並為新的一年立下新的目標、新的開始，以「文學咖啡」營造生活中的儀式感，帶著對未來的期許，迎接2022年的新希望。

TYS Super Coffee雙冠軍禮盒內含四種風味文學咖啡與第42屆時報文學獎得獎作品集《溫柔靠岸》，滿千再贈限量文學咖啡杯。(圖／邱暐琪攝影)

TYS太陽星團隊與百味咖啡、時報文學獎聯名出品，共同打造最好的文學咖啡，以時報文學獎本屆評選獎項：新詩、散文、影視小說、報導文學為主題，多次討論、評定文學閱讀的人生感受，再由具有SCA、CQI多種專業證照的百味咖啡烘豆師陳佳慧，定調獨一無二的「文學滋味」，並結合第42屆時報文學獎得獎作品集《溫柔靠岸》，推出「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」。

形式不拘的新詩，筆隨心性、淬鍊凝香，「詩意在舌間跳躍，譜一曲華麗交響曲」，以阿里山鄉卓武山、亞洲、非洲三種產地咖啡豆打造茉莉花、水蜜桃、桂圓、伯爵茶的風味，淺嚐，甘甜的茉莉花香伴隨咖啡香撲鼻，入口如水蜜桃般微酸的甜美滋味，帶有優質伯爵茶香氣與圓潤飽滿的口感，尾韻充滿桂圓甘甜的清香，乾淨醇厚的香氣餘留口中，如同繽紛多彩的新詩，百花爭妍的清香撲鼻，蝴蝶隨詩意飛舞，共譜華麗交響曲。

鬆散自由的散文，貼近讀者日常，展現生活中的閃光點，「看，那光如散落的珍珠，點滴萃取精華」，以阿里山鄉卓武山、南美洲兩種產地咖啡豆打造堅果、奶油、蔗糖的風味，沒有華麗撲鼻的花香，卻有著太陽融化奶油帶來的飽滿香氣與厚實口感，奶油與蔗糖的甘醇風味溫和交融，乍隱乍現，尾韻豐富堅果味結合餘留的甘甜氣息，明麗陽光似散落的珍珠，溫潤順口，餘韻綿長。

文學咖啡系列產品也可選購單一風味盒裝組。(圖／邱暐琪攝影)

生動鮮明的小說，熔煉人生百種面貌，帶來新的體悟，「喜怒哀樂且隨意，人生百態皆有味」，以阿里山鄉卓武山、非洲兩種產地咖啡豆打造柳橙、百香果、核果的風味，洗盡鉛華，回歸自然樸實，初聞，微酸的柑橘香氣中有著清雅的咖啡香，入口淺嚐百香果滋味，酸中帶甜，鼻間夾帶著堅果香氣，乾淨爽朗，入喉後堅果帶來香氣豐富的尾韻，清爽回甘，仍保有柳橙的微酸，如同人生百態，嚐盡酸甜苦辣，回憶如斯，終能理解箇中滋味。

紀實寫真的報導文學，「嚐盡生活百態，拾取生命精彩」。以阿里山鄉卓武山、中美洲兩種產地咖啡豆打造巧克力、可可、焦糖的風味，初聞，咖啡中夾帶焦糖甜美的香氣，入口濃郁的巧克力氣息混合焦糖甘甜，口感滑順溫和，帶點醇厚微苦的可可味，甜中帶苦，尾韻厚實，巧克力的香氣餘留，在無人知曉的深夜，獨自沉靜。

「TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒」限時特惠價699元，滿千再贈限量文學咖啡杯，文學咖啡杯選用諾貝爾文學獎得獎詩人T∙S∙艾略特、啟蒙思想家讓-雅克∙盧梭、女性主義文學家凱特·肖邦、諷刺文學大師強納森·史威夫四位文學家留下的咖啡經典名句為視覺設計，賣場另有單一風味咖啡盒裝組可供選購。(賴韻如/台北報導)

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TYS Super Coffee 雙冠軍禮盒

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