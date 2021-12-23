一名人妻分享，負責照顧公公的女外籍看護相當年輕俏麗，沒想到老公竟在一次酒後與女看護一起躺床上抱著睡覺，而老公事後求和說是「喝多才衝動」，但她不曉得該不該原諒對方。

這名人妻在爆料公社App匿名公社發文，透露與公公同住，而老公請一位看護24小時照顧公公，但該位外籍女看護年輕貌美，不僅留著披肩長直髮，經常穿著時髦的低胸上衣，豐腴的S曲線一覽無遺，與她心中的看護形象大相逕庭。

人妻說，有日她帶女兒一起回娘家過夜，卻因沒帶到女兒的布偶而臨時取消，由她的弟弟在晚上時開車載她與女兒返家，但到家後臥室不見老公身影，聽到女兒的呼喚後，她竟發現老公與看護相擁躺在女兒床上睡覺，地板散落一地衣服。

人妻續說，她的弟弟一氣之下打了她老公一拳，她與女兒近期則都住在娘家，事後老公反覆求和要她回家，還解釋那天晚上只是酒後一時衝動，承諾絕不會再犯，且看護也已離職。但人妻不知道怎麼處理，在文末問網友，「如果換做是你，會原諒他嗎？」

文章曝光後，不少網友留言回應，「問自己內心到底怎麼想的？妳要的是什麼？」、「不可能原諒…」、「不會原諒，噁心死了」、「這麼瞎，你還需要問大家」、「不原諒！妳弟太仁慈只打一拳；要我一定往死裡打」、「太噁心，都沒想到女兒心裡會有陰影嗎」。

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