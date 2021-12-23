由於民營交通和服務成本上升，新加坡11月物價漲幅為將近9年來最大。

新加坡政府公佈，11月消費者物價指數(CPI)年增3.8％，超過市場預期的3.35％和10月份的3.2％，且為2013年2月以來最大。

至於核心CPI，11月年增1.6％，為2019年1月以來最大漲幅，略高於預期的1.5％；10月為上漲1.5％。

新加坡金管局和貿工部並且調升今年通膨預估，估計2021年的核心CPI為0.9％，CPI為2.3％。此前估計是核心CPI接近0至1％區間的上端，整體CPI在2％左右。