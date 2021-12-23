第13屆「台中市十大伴手禮」名單日前揭曉，「歐客佬精品咖啡」不僅榮獲十大伴手禮首獎，更拿下現場人氣獎及金口碑獎，連續三年蟬聯首獎殊榮！歐客佬為慶祝榮獲「三冠王」的肯定，12月24日至12月26日連續3天舉辦全館「咖啡豆、精品掛耳咖啡，買一送一」優惠促銷，與消費大眾同慶。

不僅如此，今年適逢歐客佬12週年慶，即日起至2022年1月16日止，單筆消費滿2000元，有機會抽現金12萬元及百萬好禮，另再加碼滿額5倍送。

創立於2009年的歐客佬精品咖啡，多年來專注深耕世界各國產地的精品莊園咖啡、競標咖啡，是全台唯一農場直營、產銷合一的連鎖咖啡品牌，今年更是奪標有「藝伎之王」美名的翡翠莊園競標頂級紅標批次「ES-W-4 Montana San Jose Washed」，此批次是今年的標王，創下翡翠競標拍賣價格最高價紀錄每磅344美元。

以及有「藝伎傳奇」美名的艾利達莊園自辦競標批次「Lot 1603-8: Elida Aguacatillo GN ASD SE01（1603-8 Bolsa）」，刷新全球競標拍賣價格史上最高價紀錄、來到每磅4100美元！

歐客佬除了每年以行動支持參與世界咖啡賽事、世界各國咖啡莊園的競標之外，也長期與產地農民契作創永續價值。目前在哥斯大黎加、巴拿馬，與當地小農進行合作互動，建立起「直接與小農進口」的採購體系，讓咖啡小農能得到合理的利潤，協助提升小農種植環境、設備及生活，以生產出更多高品質的好咖啡。

隨著農曆春節的腳步到來，如同台中市長盧秀燕在台中市十大伴手禮頒獎典禮上表示，「春節送禮怎麼選？台中市十大伴手禮提供最好的答案！」台中市十大伴手禮都是精心票選出來的產品，自用、送禮兩相宜；其中，歐客佬咖啡年節禮盒優惠價自199元起，「指定禮盒」任選3盒（含）以上總金額打95折、任選10盒（含）以上總金額打88折，促銷活動至2022年2月20日止。