大陸外交部發言人趙立堅今天（23日）主持例行記者會。有記者提問，22日，德國海軍司令舍恩巴赫接受採訪時稱，中國海軍軍力爆炸性增長，相當於每4年增加一個法國海軍的規模，令人擔憂。他理解中國想要擁有一支藍水海軍，問題是中方是否遵循以規則為基礎的國際秩序。德國2020年宣佈了印太政策方針，此次派軍艦前來南海是第一步，下一步希望能建立每2至3年來一次的定期機制，未來甚至考慮派艦穿越台灣海峽，中方對此有何評論？

趙立堅表示，說中國軍力爆炸性增長是言過其實，表示擔憂更是大可不必。中國堅定奉行防禦性國防政策，始終是世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者，公共產品的提供者。中國發展必要軍事能力是為了維護自身正當的國家安全利益，完全正當合理。任何國家只要無意威脅損害中國主權安全和領土完整，都不會受到中國國防力量的威脅。

趙立堅指出，當前在中國和東協國家共同努力下，南海形勢總體保持穩定，域外國家應尊重直接當事國維護和平穩定的努力。我們多次強調，世界各國普遍認同、共同維護的只能是以國際法為基礎的國際秩序。共同遵守的只能是以聯合國憲章的宗旨和原則為根基的國際關係基本准則。真正需要警惕和反對的是個別國家動輒派艦機到南海秀肌肉，公開在地區國家之間挑撥離間。

趙立堅說，我還想強調的是，如果德國想要擴充自身軍力，突破自身政策禁忌，在域外彰顯軍事存在，大可不必拿中國說事。