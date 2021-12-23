大雪山國家森林遊樂區以清楓及楓香為主，依時序慢慢轉為黃、橙、紅色。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

武陵農場除楓葉外，也可看到香氣濃烈的臘梅。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

海拔1956公尺的梨山賓館前點亮兩棵高28公尺的雪松耶誕樹。（王文吉攝）

「山谷燈光節」於梨山賓館前佈置28公尺高的耶誕樹。（王文吉攝）

「山谷燈光節」於谷關溫泉公園佈置萬朵LED玫瑰燈海。（王文吉攝）

賞楓季節正式到來，台中市觀光旅遊局推薦福壽山農場、武陵農場、大雪山及八仙山國家森林遊樂區等四大賞楓勝地，滿山楓紅如詩畫般美麗。目前谷關及梨山地區正舉行「山谷燈光節」，明年1月2日前可參觀千朵玫瑰燈及全台最高聖誕樹，非常適合拍照打卡留念。

福壽山農場以松盧楓紅著名，品種為掌葉楓，每年從10月下旬逐漸轉紅，12月下旬換梅花接檔。觀旅局表示，農場用餐、觀光、導覽等一應俱全，除提供一般客房住宿，尚有多種露營區房型可供選擇，另有福壽長春茶、烏龍茶、鐵觀音、武夷茶、水果脆片等伴手禮。

武陵農場以春花、夏果、秋楓、冬雪等特色為人知曉，目前的季節除楓葉外也可看到落羽松、臘梅，農場內有露營區及旅館，旅客們可以事先預約留宿過夜。大雪山國家森林遊樂區以清楓及楓香為主，依時序慢慢轉為黃、橙、紅色，多種色彩輪替，交織成豐富的層次。

位於谷關附近的八仙山國家森林遊樂區原為台灣三大林場之一，以二葉松、台灣五葉松、肖楠及杉木為代表，目前的楓紅時節相當適合一家大小前往參觀欣賞，區內規劃有三條森林浴步道可觀察植物、賞鳥、享受森林浴。

觀旅局建議民眾可順遊谷關泡湯品嘗當地美食，溫泉區有十幾家溫泉飯店及民宿，提供各種不同類型的住宿環境讓遊客選擇，推薦民眾安排兩天一夜的行程留宿過夜。

觀旅局也提醒，冬天期間山上清晨及夜間溫度都在攝氏10度以下，前往旅遊的朋友務必做好保暖措施避免受寒；有住宿需求的旅客，在賞楓旺季時記得事先預約住宿地點以免向隅。