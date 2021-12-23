民進黨立法院黨團將明年度政府總預算案逕付二讀爆爭議，今立院召開朝野協商，立院國民黨團甲級動員在議場外抗議，總召費鴻泰直言，立法院法制局荒謬，竟對外放話可以逕付二讀，而民進黨立委曾針對預算未審完的補救辦法提案，現在卻裝傻，怒嗆民進黨團總召柯建銘「你得了老人癡呆症嗎？」

費鴻泰表示，麻煩院長保持中立，按照立法院組織法第三條規定，立法院院長副院長，不得擔任政黨服務，秉持公平公正原則行使職權，對於朝野政黨之間的攻防，院長更不需要點名什麼時候需要把預算審完，否則會失去公正公平的高度。

他指出，法制局非常荒謬對外亂放話，稱立法院職權行使法可以抽出逕付二讀，但預算審查有預算法和其他法規，若凡事都可以逕付二讀，難道變更領土、修憲、戒嚴、大赦、宣戰、講和、條約、行使同意權等都可以逕付二讀嗎？

費鴻泰指出，預算法主要是經朝野協商通過後，由行政院長、主計長、財政部長等列席來報告，委員可以做詢答，分別報告施政計畫，歲入歲出等經過，而且要到各委員會審查，這是預算法相關規定非常清楚，若預算沒有辦法在12／31完成，也還有其他補救的辦法。

費鴻泰也強調，預算審查不影響軍公教加薪，在107年度軍公教加薪3％，當時立法院直到當年度1月30日才審完預算，所以無論公務人員加薪、社會福利、食安、汰舊換新、不孕症補助、反毒治安、軍購等預算都不會受到影響，就算是新興預算也有但書可以處理。

他說，近20年來就有17年都是在1月份才審完預算，過去民進黨立委林忠正、施明德、柯建銘、蘇貞昌等人1995年曾連署提案，針對預算未審完提出補救辦法，現在這是都在裝傻嗎？

費鴻泰痛批，「柯建銘你得了老人癡呆症嗎？」立法院的議事攻防，不容許執政黨、立法院長、立法院工作人員指指點點，他們可以接受社會的污名、人民的監督，但不要再混淆是非、斷章取義。