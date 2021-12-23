中國外交部發言人趙立堅23日主持例行記者會表示，立陶宛在涉台問題上犯下嚴重錯誤。美方和歐方應該做的是，敦促立陶宛盡快承認並糾正錯誤，而不是不顧事實，刻意護短。

美國國務院發言人22日稱，美國務卿布林肯當日同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利通話。雙方對中國對立陶宛「政治施壓和經濟脅迫」不斷升級表示關切，稱中方行為正影響美歐企業。面對中方「脅迫行為」，雙方強調將繼續與立陶宛團結一致，並承諾共同努力加強經濟韌性。博雷利稱，中方單邊行動不僅嚴重影響立中貿易，也嚴重影響中國同歐盟其他成員國企業的貿易往來；歐盟將團結應對針對任何歐盟成員國的政治壓力和脅迫行為。

趙立堅表示，立陶宛在涉台問題上犯下嚴重錯誤，立陶宛不僅不承認並改正錯誤，反而一再謊話連篇，推卸責任，混淆視聽。對此美歐是心知肚明的。美方和歐方應該做的是敦促立方盡快承認並糾正錯誤，而不是不顧事實，刻意護短。美歐藉此無端指責中方，更是顛倒是非，違背道義，也損害美歐自身形象。

趙立堅強調，事實已經多次證明，美國才是各種形式的單邊霸凌和脅迫外交的「集大成者」。美國依據其國內法無端發起各類單邊制裁、長臂管轄、濫用國家力量、無理打壓別國機構企業和個人的例證比比皆是，不勝枚舉。美方這種做法遭到國際社會普遍反對。歐盟要想維護公正合理的國際秩序，就應該明辨是非，秉持客觀公正立場，以實際行動維護中歐關係健康穩定發展，而不是隨美起舞，站在道義的錯誤一邊。