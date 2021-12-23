今年跨年何處去？千萬不要錯過新北市政府今年首度舉辦的跨年煙火活動─「光耀新北-1314就愛你跨河煙火」，長達13分14秒的煙火預計於12月31日20時22分於淡江大橋構台上施放，這是全臺首場也是首見的跨河煙火。

「光耀新北-1314就愛你」名稱是取煙花施放時間與淡江大橋長920公尺的諧音，也象徵「一生一世就愛你」，希望在疫情時代傳遞滿滿的幸福感。不只如此，新北市文化局特地在當天規劃一系列遊程，從親子活動、浪漫河岸演出、特色拍照裝置、到冬日暖心市集，還邀請到紙風車劇團進行戶外大型演出，歡迎全臺灣到北部遊玩的民眾前往參加，一同狂歡。

這次跨河煙火範圍長達1公里，是101大樓高度2倍，所以無論在八里端或淡水端都可以欣賞得到璀璨炫麗的花火，為疏散觀賞煙火的人潮，新北文化局貼心推出「十大最佳煙火觀賞點」，分別為淡水端的金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭(情人橋、觀景平台、觀海廣場)，以及八里端的左岸河濱公園、八里風帆碼頭、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘。

▲光耀新北-1314就愛你跨河煙火活動與節目 (圖/新北文化局提供)

淡水跨年盛宴從當天下午3點在漁人碼頭展開，從雜技表演、身聲劇場到管樂團，晚上6點30分還有紙風車劇團演出兒童版歌舞音樂劇「雞城故事」；另外在淡水海關碼頭還可以看到絕美夕陽及在水岸光影廊道展出的五組戶外裝置藝術作品，無論情侶、親子或文青，都能找到喜歡的節目及活動。今年跨年就到淡水，以美麗的音樂、表演、煙火，揮別2021，迎接嶄新的2022！

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