110學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽，22日差點擊敗能仁家商的高苑工商，收拾遭到逆轉的心情，23日迎戰宜蘭高中，上半場打完奠定16分勝基，這次沒讓到手一半的勝利飛走，88比57擊敗宜中，期盼接下來繼續一關一關過，爭取分組前三晉級8強。

高院22日面對能仁，曾取得雙位數領先，但在第4節被能仁逆轉，23日沒再被對手逆轉，高苑教頭梁有勝指出，上一場從贏打到輸，在於球員領先後沒專注到最後，此役提醒大家修正前役問題，順利守住勝利。

由於學長阮致安、王禹承畢業，高苑高三後衛羅羽翔本季被梁有勝賦予球隊核心人物角色，不能只像上季打得分後衛已進攻為主，本季也需要組織球隊場上節奏，梁友勝組織是羅羽翔本季課題，得分能力毋庸置疑，控制節奏還要再更好。

羅羽翔被梁有勝點名前一場對能仁成敗都在他身上，羅羽翔也扛起責任，表示自己國中就是打控球，所以擔任一號位置並不陌生，還是期許可以幫助球隊抓下對手，朝分組前三直接晉級8強為目標。

羅羽翔本戰攻下10分、9助攻、5籃板、3抄截，淡水商工郭虹廷的弟弟郭俊言替補上陣，贊助14分、10籃板，曹振輝20分、9籃板，宜中以林柏辰17分最高，並抓下9籃板。