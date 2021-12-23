永續意識抬頭！勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所自12月16日宣布出版《2021年度影響力報告》分享勤業眾信落實企業社會責任與永續策略之成果，並號召超過190名合夥人共同響應《綠色宣言》，其內部也規劃2030年要達到淨零碳排目標。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，勤業眾信將透過減少差旅、e化閱讀、採用可再生能源、採購節能產品等作為，身體力行實踐Deloitte「共創影響力」的品牌定位。

除了管理階級的合夥人團隊外，勤業眾信也會秉持一貫的初衷與使命，跨越部門、專業背景及地域等限制，藉由「合作共榮」共同價值觀，傳承有形有感的影響力予團隊同仁。

柯志賢不管對勤業眾信內部談話或受工商時報專訪時皆強調「卓越永續」。他認為，「卓越永續」是勤業眾信長久以來秉持的經營理念，身為專業服務組織，除了提供客戶優質服務外，更應創造社會價值、落實永續經營，持續帶給社會正面影響力。

日前專訪時，柯志賢表示，勤業眾信做為全台最大會計師事務所，扮演一定的社會角色，因應全球2050年淨零碳排風潮，Deloitte全球事務所宣示2030年就要達到淨零碳排目標，內部成立氣候永續委員會，積極降低用電、用紙量等碳足跡。勤業眾信過去每位員工一年用紙量8千多張，現運用數位科技工具用紙量減到2千多張，未來還會持續降低。

另勤業眾信自2020年起每年發起「Impact Day」活動，邀請客戶一起參與淨灘、造林等，也幫助客戶計算碳足跡，柯志賢說，過去Deloitte是充當客戶幕僚，提供永續發展意見，「現在我們也要走出來，跟企業一起做永續。」

勤業眾信影響力報告自2010年問世，每年彙集Deloitte全球在專業、環境、社會、企業經營與治理等各層面的努力與實踐。面對快速變遷的大環境，Deloitte全球也需要不斷滾動式調整作為與回應，掌握審視自我與學習的機會。

隨氣候變遷對經濟發展、生態環境之衝擊加劇，Deloitte全球推出WorldClimate行動計畫，將持續串聯各會員事務所的力量，目標於2030年前達到淨零排放之目標，並為四大中唯一採行科學基礎減量目標（SBTi）者。勤業眾信特別推動「Outside D Box Challenge」活動，於組織內部打造提案平台，希望串聯全所同仁之力，發揮創新思維、發想永續作為，積極於生活和工作中實踐氣候變遷相關的減緩與調適行動。勤業眾信相信，在同仁齊心協力、進而凝聚企業夥伴之產業能量下，定能成就卓越永續之願景。

勤業眾信聯合會計師事務所永續長姚勝雄指出，勤業眾信長期以來以協助人才實現個人發展與職業抱負為使命，而專業人士養成之路，除了透過思維領導力提供客戶洞察觀點，本次宣告之《綠色宣言》系列性倡議，象徵內部已由管理階級做起，逐步實踐且接軌Deloitte World Climate目標之決心。

而勤業眾信近幾年固定以每年四月份－世界地球日期間作為「環保月」，宣導「勤於環保˙地球不老」之環境保護責任。未來，期盼兼顧專業職能與具永續思維的財會菁英們，持續發揮「小綠點˙大力量」，在團隊、企業夥伴與社會公眾間深耕發展，更能點「綠」成金，開創新一波綠色繁榮的永續未來。

勤業眾信指出，其《綠色宣言》包括盡量減少不必要之差旅、以電子化方式檢視文件減少紙張使用、在辦公室移動盡量以走樓梯代替搭乘電梯、隨手關閉電源以節約能源、盡可能購買具備環保概念與節能效果的產品、自備環保餐具和購物袋、優先考慮選購電動車或油電混和車、積極關注永續相關議題擴散影響力。

柯志賢強調，勤業眾信在台灣深耕已超過一甲子，長期投入偏鄉學童教育和生活改善計畫，致力縮短城鄉教育資源差距和培養未來人才。多年來，藉由Impact Day、新創企業健檢、防疫物資與聖誕禮物捐贈、愛心捐血活動、學童夏令營、學生暑期實習等策略性專案；今年亦支持中華民國企業永續發展協會（BCSD）出版《企業風險管理-將企業風險管理應用於環境、社會、治理相關風險》及《提升決策使用之ESG資訊品質指引-制定公司路徑圖》二本工具指南正體中文版。未來將持續由組織內部做起，由上而下、由內而外貫徹「永續意識」，逐步實踐影響力。