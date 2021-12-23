23日，印尼政府高興宣布，當地在2021年間的出口可望達2250億美元至2300億美元之間。若果真如此，這個東南亞最大經濟體將會創下年度出口最高紀錄。

在煤炭、棕櫚油、錫、鋼鐵以及橡膠等主要大宗物資價格屢創新高下，這個資源豐富的國家一直藉著出口來賺取大量外匯。根據統計，2021年前11個月的出口金額為2092億美元，年增近43%。同時，11月的出口也創紀錄地高達228.4億美元。

印尼政府預估，若12月份的出口沒有意外的話，2021整年的出口可望在2250億美元至2300億美元之間，並創下當地史上最高紀錄。10年前的2011年，印尼的出口金額曾寫下新高，為2035億美元。當時的背景與現在差不多，都是拜原物料大漲之賜。

印尼政府指出，目前自己的貿易順差已達340億美元，2021年應可實現350億美元出超目標。若一切順利，將創2007年以來最大的貿易順差。

印尼貿易出超明顯，故2021年當地政府的經常帳，很有可能會出現10年來第一個順差。外界估算，與GDP(經濟成長率)相比，印尼經常帳目前是落在順差0.3%以及逆差0.5%的範圍內。

另外，萬一全球貨幣緊縮的話，經常帳健全也有助當地貨幣較穩定，不會波動太大。