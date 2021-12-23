POS廠伍豐(8076)今日召開線上法說，受惠歐美客戶拉貨動能復甦，產線稼動率提升，2021年前三季營運顯著轉虧為盈。由於訂單需求及能見度良好、明年上半年的物料準備大致可掌握，加上轉型布局效益漸顯，公司看好明年營運將持續成長。

伍豐2021年前三季合併營收17.75億元、年增6.15％，毛利率30.95％、營益率6.87％，優於去年同期28.2％、2.32％。配合業外虧損減少2成，使歸屬母公司稅後淨利0.34億元、每股盈餘0.13元，較去年同期虧損0.53億元、每股虧損0.2元大幅轉盈。

伍豐表示，隨著疫情減緩使歐美地區經濟活動復甦，帶動終端客戶恢復拉貨，歐洲高階產品銷售比重增加帶動毛利率提升，配合業外轉投資俄國海參崴賭場「水晶虎宮殿」業務亦漸入佳境，業外認列投資損失減少，均使前三季營運顯著好轉、順利轉虧為盈。

同時，伍豐近年致力拓展非POS的安卓、自助（KIOSK）解決方案及加值服務平台業務，隨著後疫情時代帶動數位轉型專案落地，今年分別新增48、37、26個合作夥伴，帶動安卓系統產品銷售年增1.1倍、自助產品銷售年增33％、加值平台新增上線數量年增36％。

伍豐指出，去年硬體銷售中POS貢獻達9成、安卓及自助合計約5％，今年POS降至約85％，安卓升至10％、自助亦有5％。由於後疫情時代數位轉型需求強勁，除了POS產品外，各種不同領域的商業合作機會均處於上升趨勢，對明年營運表現優於今年樂觀看待。

針對零組件缺料狀況，伍豐表示，今年以電源管理IC、面板及玻璃等物料較缺，但目前整體物料已準備相對充足、可掌握明年上半年訂單需求，預期明年上半年成本及原料供應可望比現在好得多，僅約5％的IC物料仍較吃緊。

伍豐看好安卓產品銷售持續成長，將鎖定物流運輸、倉儲、互動式廣告等市場爭取早期先行者。自助產品目前已穩固切入服務及零售業，規畫每年新切入1～2個新市場，今年將以長照為目標切入醫療保健市場，並透過互惠開放的加值服務平台，發展軟硬整合服務模式。

伍豐表示，公司透過發展軟體加值服務整合硬體銷售，發展「產品即服務」（DaaS）的軟硬整合服務模式持續轉型，以「訂閱服務」模式創造可預期的長期穩定營收，明年將在歐洲部分地區試行，使工業電腦的伍豐轉型為科技的伍豐。