世界上第一大的半導體公司Intel（英特爾）早前向供應商發信，指要確保供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。事件在大陸惹來批評後，Intel在今（23日）發出公開聲明道歉，同時解釋指該信的初衷是確保遵守美國法律，並沒有其他意思或立場表態。大陸外交部發言人趙立堅今回應此事，稱希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非。

趙立堅今在例行記者會上回應上述相關問題時表示，陸方注意到有關聲明，希望有關企業能夠尊重事實，明辨是非。

趙立堅說，陸方已經多次強調有關新疆地區強迫勞動等說法，完全是美國反華勢力編造的謊言，目的是抹黑大陸形象，破壞新疆穩定，阻遏大陸發展。新疆的民眾勤勞勇敢，新疆的產品質量優良，個別企業如果選擇不用，也是他們的損失。

英特爾中國今天發布聲明稱，英特爾對中國深懷敬意。向供應商發送的年度信函引發了相關的媒體報道和討論，特別是針對信中相關政府對供應鏈運營提出的要求，引起熱議和質疑。「我們感謝大家提出的質疑和顧慮，並尊重該問題在中國的敏感性。作為一家跨國公司，我們置身一個不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，我們應當以審慎的態度應對和處理。」

英特爾稱，初衷是確保遵守美國法律，但這封信在我們所珍視的中國合作夥伴中引起了諸多的疑問和顧慮，我們深表遺憾。信中的關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，並非它意或表達立場。