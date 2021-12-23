大、小雪人家族未點燈先轟動，試燈期間即吸引民眾拍照打卡。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

「雪境樂園」佈置雪綿造景，還有100位迎賓小雪人圍繞，營造白色耶誕感。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

為迎接耶誕佳節，打造全市亮起來氛圍，台中市水利局於豐原區陽明市政大樓周邊廣場佈設燈飾，打造5公尺高的「大雪人」，23日晚間由市長盧秀燕點燈。另有北國雪景風情結合豐原舊地名「葫蘆墩」意象，打造網美打卡亮點，歡迎民眾參觀拍照，徜受節慶歡樂氣氛。

水利局表示，耶誕節慶佈置以「豐慶耶誕、雪境樂園」為主題，打造大雪人迎賓燈組並圍繞著立體迎賓小雪人與模擬雪景，更有雪景意象的豐原（Fengyuan）立體字，塑造耶誕雪白世界，並推出民眾參觀打卡四大亮點。

首先是5公尺高的大雪人，假日每整點有泡泡機噴放；其次是100位迎賓小雪人，佈置區域鋪設雪綿造景，營造白色耶誕感；第三點為打造寬約4公尺雪景意象的豐原（Fengyuan）迎賓立體字；第四點則為陽明市政大樓周圍佈設燈飾及光環境，融合耶誕元素，提升節慶氛圍。

光環境展出期間為今晚至明年1月9日，亮燈時段為週一至週四17時30分至22時；週五至週日17時30分至22時30分，期待市民朋友來訪、打卡及拍照，帶走美美的影像跟回憶。

水利局進一步表示，除豐原區外，南區綠川興大段（學府路至忠明南路）以「綠川光影幻旅」為主題佈展，結合熠熠生輝、炫美的藝術燈光，帶領旅客遊走綠川尋光路線；另外台中火車站前廣場、柳川、綠川及周邊文史建築台中文學館、市役所等也有美美的燈光佈置。