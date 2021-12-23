24歲的直播網美「甜心寶兒」本名周曉悅，憑姣好顏值及E級身材吸引不少粉絲，憑樂觀開朗性格及傻白甜形象廣受喜愛，但較少人知道的是她曾經歷過去(2020)年錢櫃惡火事件，她是成功逃出死神魔掌的「倖存女神」，並加入自救會團訟向錢櫃求償。寶兒昨(22)日發文祝大家冬至快樂，胸前炸出的一對Ｗ火辣「大湯圓」，讓粉絲已不在乎畫面中是否看得到「真湯圓」。

寶兒昨(22)日在臉書及IG分享美照，寫道：「冬至快樂，今日一起樂團圓」，只見畫面中寶兒頂著秀麗旁分長直髮，右後方背景是應景的白色聖誕樹，左手拿著紙碗應是裝著湯圓，粉藍色Ｕ口衫包覆胸前，與左手指甲油、圓型項鍊同色系，凸顯她豪邁E級胸器「大湯圓」的性感，完美五官充滿愛地望向鏡頭，粉絲看了無不刷滿愛心陶醉欣賞。

寶兒在貼文做了許多hashtag，其中包含關鍵字#珍惜、#把握當下，反映了她歷劫餘生後對生活的體悟。此前一週的貼文中，寶兒則曾說：「要保護守護我，別忘記，你們都是寶兒的家人，別讓別人欺負我，做人做賊心虛，謝謝一路上支持我的人，讓我有了認證，我會繼續加油。」暗示了近日工作生活中可能遭遇一點「犯小人」的困擾，但她仍樂觀面對，粉絲們也紛紛給寶兒加油打氣。

寶兒曾受訪談到去(2020)年的錢櫃惡火經歷說，她是第一批從9樓下來的逃生者，後續去醫院做檢查，恐怕吸入過量的煙，剛開始容易恐慌做惡夢，對事物容易感到焦慮；只是待在錢櫃裡面的受害者未必都比她幸運，有的要待在醫院裡治療比較久；「所以我們決定成立自救會，讓錢櫃應付起責任，還我們受害者公道！」寶兒平日個性雖溫柔，但該強硬時並不會軟弱。

今年9月寶兒還曾遇到一次意外事故，原來當時有新聞播出監視器畫面，台北市內湖區文德路捷運站附近出現一名男子徘徊觀察，刻意侵占別人遺落在人行道上的錢包，錢包失主正是本名周曉悅的寶兒，這名男子目擊女直播主遺落下錢包，非但沒上前提醒，甚至等到女子上車離開後，來來回回佯裝路人趁機撿走錢包，以為過程沒人發現，沒想到犯案行為全被監視器錄了下來。

經寶兒向警方報案並調閱監視器後，回想起當時曾發現覺得黑衣男怪怪的，但沒有多想，沒想到原來對方盯上她夾掉在地上的皮夾，寶兒看到監視器氣得直呼反諷：「裡面有好幾千塊，好爽唷」、「我辛苦賺的錢耶」。內湖警方則在當月26日宣告偵破，約談拿走皮包男子到案，寶兒算是討了一次公道回來。