林榮錦遭前東家東洋控告背信案 最高法院撤銷無罪判決 17:072021/12/23 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林榮錦遭前東家東洋控告背信案，最高法院撤銷無罪判決。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晟德集團董事長林榮錦遭前東家東洋控告背信案，台灣高等法院二審判林榮錦獲判無罪，但最高法院認為，須調查授權有無經過董事會決議，東洋有沒有因此受到損害，金額多少，將無罪撤銷發回更審。 林榮錦遭檢方起訴，任職「東洋製藥」董事長時，將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士的公司涉掏空東洋，台北地方法院將林男判刑10年，但台灣高等法院逆轉改判無罪。 慈湖陵寢儀隊士兵下哨迷上網簽賭 慘輸65萬同袍檢舉 犯案動機曝光！撂話高捷美麗島站「隨機殺5人」 男子4小時落網 #林榮錦 #無罪 #調查 #東洋 #事實 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會要新光金再交報告 釐清三大疑點 14:112021/12/23 財經 員榮智慧醫療 跨越3千公里無國界 04:102021/12/23 投資理財 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 09:132021/12/23 社會 獨董、審計委員會 應共同行使職權 04:102021/12/23 財經要聞 大陸國安專家：外媒炒作共諜滲透台灣 慣用伎倆目的有三 09:122021/12/23 兩岸 英特爾開第一槍 拒用新疆產品 04:102021/12/23 產業財經 王力宏變渣男都比普男更吸引人 他笑虧：現實很殘酷 07:562021/12/23 生活 總預算案逕付二讀惹議 蘇貞昌盼國民黨勿不理性杯葛 15:512021/12/23 政治 議會翻案發重陽敬老金 柯文哲不妥協 04:102021/12/23 焦點要聞 虛擬貨幣躍熱門理財工具 04:102021/12/23 投資理財 合作撕破臉！義消中隊長控長榮大學「學術流氓」剽竊無人機專利 13:352021/12/23 社會 美女律師連日評論王力宏疑遭施壓 隔空怒嗆：請專注自己專業 09:192021/12/23 娛樂 人才荒 寓意科技邀專家開解方 04:102021/12/23 產業特刊 社會熱門新聞 憲兵少校目無法紀！酒駕又無照硬闖營區85次遭強制退伍 - 社會 彈頭轟陳建州 扯出「王朝903女友」案 警證實：怪事不斷毛毛的 - 社會 長腿高衩辣妹與男客共舞「酒池肉林」片瘋傳 高市府說重話 - 社會 高雄市刑大警爆出走潮！18人請調原因曝 全因「三少」 - 社會 慈湖陵寢1陸軍儀隊士兵簽賭 休息室下注輸掉65萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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