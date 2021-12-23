晟德集團董事長林榮錦遭前東家東洋控告背信案，台灣高等法院二審判林榮錦獲判無罪，但最高法院認為，須調查授權有無經過董事會決議，東洋有沒有因此受到損害，金額多少，將無罪撤銷發回更審。

林榮錦遭檢方起訴，任職「東洋製藥」董事長時，將乳癌、卵巢癌及精神分裂症等多項具專利的新藥製藥技術，無償授權給瑞士的公司涉掏空東洋，台北地方法院將林男判刑10年，但台灣高等法院逆轉改判無罪。