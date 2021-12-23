屏東縣六塊厝產業園區23日舉行動土儀式，不料前進里民在外高舉白布條抗議、怒喊「反蓋園區、不要工業汙染」。（謝佳潾攝）

屏東六塊厝產業園區設在屏東加工區189縣道旁，23日一早由潘孟安主持動土儀式。（謝佳潾攝）

屏東六塊厝產業園區設在屏東加工區189縣道旁，23日一早由潘孟安主持動土儀式。（謝佳潾攝）

屏東縣六塊厝產業園區23日舉行動土儀式，不料前進里民在外高舉白布條抗議、怒喊「反蓋園區、不要工業汙染」，里長王泰益還稱自加工區設置以來車禍頻傳，請還民眾安居樂業，對此，縣長潘孟安稱，奈何要馬兒好又要馬兒不吃草。

屏東六塊厝產業園區設在屏東加工區189縣道旁，23日一早由潘孟安主持動土儀式，不料當地10餘名前進里民在縣議員蔣月惠的帶領下，在會場外高舉白布條抗議，蔣月惠說，據她所查的資料，這塊地還是一般農業用地，屏縣府帶頭違反區域計畫法。

她怒斥，加工區成立至今15年，縣府都沒善待3000多名頭前溪里民，多年來不僅車禍頻傳還有空汙、水汙等問題，但縣府從沒想要解決，而今又是只開一次說明會就硬要開工動土產業園區，縣府只會把土地一個個變成水泥地圖利從外地回來的、侵奪屏東人的良田，屏東人口已經減少，請別再欺凌在地人。

「反對蓋園區！」王泰益說，加工區成立以來，幾乎每天都有車禍，至今已造成5死、4重傷，垃圾問題也一直惡化，他想請問縣府有在處理嗎？加工區的問題還沒解決，現在又來產業園區，請問說好的安居樂業呢？

他還說，這裡是高雄捷運進入屏東市唯一的土地，若被蓋工廠，前進里三鐵共構就沒望了，屏縣府手握屏東市捷運計晝權，卻完全未規畫在内，只為圖利15家廠商蓋工廠。

對此，潘孟說，2012年前縣長曹啟鴻也想發展產業聚集地、產生產業群聚效益，而當時已面臨很多地方意見及環評問題，直到2016年環評通過但地方聲音仍不減，至今地方人士依舊要求創造就業力，但卻又反對產業聚集，這是很奇怪的邏輯。

他說，屏東不缺地、不缺電、不缺水，是最好產業聚集地，但奈何要馬兒好又要馬兒不吃草，台灣是多元的社會，我們會聽取不同的意見，但不能為反對而反對，讓地方停滯不前，一邊要產業發展、要就業要創業，但一邊又質疑環境正義與否，公部門在環境正義程序上必然遵守相關法規，這些都必須經過透明的檢驗，他不想多勞有心人來阻礙產業發展，地方應是大家共存共榮。