想為環境盡點心力，但又怕麻煩嗎？台北市環保局串聯麥當勞、統一超商及多家手搖飲品店，將循環杯服務擴大至公館商圈及站前商圈，採取類似YouBike概念，即日起不但可以甲地租乙地還，還不必支付押金，鼓勵民眾從日常生活中落實源頭減廢。

環保局今年10月結合北一女學生公民參與式預算提案，與業者合作推出循環杯外送服務計畫，施行成效不錯，市府擴大至公館和站前商圈，提供消費者方便的環保行動新選擇。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，消費者先在LINE官方帳號搜詢「好盒器」，綁定手機成為會員，想要租借杯子時，點選「借杯機」取得QRCode掃碼取杯，另可在合作店面點選「店鋪借杯」，店員出示循環杯供消費者掃描杯子上的QRCode，操作完畢點選送出，經店員確認後即可使用。

她指出，歸還循環杯也很方便，找到自助借環站掃碼投入，或直接交給店家環杯，目前共計有33處循環杯借還服務據點。

有民眾擔心疫情期間衛生問題，林鈺惠說，循環杯與餐具專業清洗廠合作，依照衛福部餐具清洗良好作業指引回收、洗滌並有效殺菌，每月定期送第三方檢驗清洗品質。

環保局表示，即日起至明年3月31日止，持循環杯至台北市新生、公館、公園及台大4間麥當勞餐廳購買飲料，可獲得環保點數3倍送回饋，購買1杯，即可在麥當勞環保集點卡上蓋3點，集滿5點就能免費兌換一杯33元的飲料。

環保局長劉銘龍說，環保署22日預告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式草案」，自明年7月1日起，所有飲料店不得提供保麗龍等發泡塑膠材質飲料杯；連鎖飲料店、速食店、便利商店及超級市場應給予自備環保杯者至少5元的價差優惠，並且可以「不免費」提供一次用飲料杯，另也要求連鎖便利商店及連鎖速食店自後年1月1日起，至少5％門市要免費提供消費者借用循環杯，至2025年應達30％門市的目標。

他強調，為具體落實2050淨零排放路徑，環保局也已於12月13日預告「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，其中規範一定規模以上公私場所，應建立可重複使用環保容器循環系統，促進循環經濟，達到零廢棄、全循環目標。