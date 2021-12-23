台中超人氣餐廳「輕井澤鍋物」在高雄的分店宣布結束營業，表示因租約到期，只營業至2022年1月9日，這是輕井澤在高雄的唯一分店，代表以後在高雄吃不到了，只剩下該集團旗下的另一品牌「拾七石頭火鍋」。

輕井澤鍋物今(23)日在臉書《粉專》表示，高雄博愛店因租約到期，將營業至2022年1月9日，感謝顧客長久以來的支持與喜愛，往後歡迎前往「拾七中山店」用餐，「拾七石頭火鍋」將繼續營業。

「輕井澤鍋物」高雄博愛店結束營業公告。(圖/截自輕井澤鍋物官方臉書)

結束營業的消息一出讓許多人捨不得，網友紛紛留言回應「之後要吃要跑台南了」、「我難以置信」、「我不能接受…」、「好可惜喔」、「快點去吃一波」、「我要哭了」、「以後唱完歌不曉得要吃什麼了」。

從鍋物起家的輕井澤，2003年從員林發跡，這幾年在台中深耕，在台中第一美食戰區公益路上就有6間輕井澤品牌，目前輕井澤集團旗下有輕井澤鍋物、拾七石頭火鍋、湯棧鍋物、老常在麻辣鍋物、茶六燒肉堂、太初麵食、空也素麵食、一笈壽司等品牌。