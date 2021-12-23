爭議網紅鄧佳華日前進軍成人界，首支作品《華根初上》20日上映後反應熱烈，高流量一度癱瘓平台，片中的女主角苡若也成為焦點之一，外界好奇她的未來發展、感情生活等是否會受影響。事實上，苡若今年2月受訪時，就透露自己不婚不生，也不想要交男朋友。

苡若身高170cm，擁有D罩杯好身材，是第一位願意跟鄧佳華合作的女優，引起社會大眾注目，3天前《華根初上》上線，有關苡若的話題更持續增加，有網友找到她2月上YouTuber柳傑克的頻道，大方分享踏進台灣AV的心路歷程，表示最初因想要有自己的番號才入行，母親那邊的家族大部份都知道但不支持她的職業，「可是他們包容我也尊重我的選擇跟興趣」，即便有心人士故意傳苡若的裸照給父母，父母的第一反應都是先罵散播者，而不是責怪她為什麼要拍攝，讓苡若相當感動。

柳傑克問苡若從事AV女優，會不會擔心未來難找另一半？苡若拍了胸口一下，淡定地回應：「幸好我在有這個夢想之前，我就先決定了不婚不生。」她透露性啟蒙後就打定這個念頭，也不想交男朋友，認為世界上沒有什麼事情一定要有另一半才能做，「男女朋友對我來說就是未來只會結婚或分手，如果我不結婚只會分手，我幹嘛交男友？」所以完全沒有擔心工作性質會影響感情。

被問到如何看待網路上惡意的批評，苡若坦言會玻璃心碎，長達兩個禮拜都足不出戶，「我的身心狀況是比較不健全、不穩定，所以我的確會被影響」，但目前的自己還是會在意評價，會試著從中吸取有建設性的指教督促進步；至於惡意負評，苡若會轉念成正面的指教，「像是女生不是我的菜或是真醜，啊就真的是長這樣沒辦法嘛！」說著說著便笑了，態度相當樂觀。