移民署苗栗縣專勤隊歡迎縣內所有外籍人士出面打疫苗。（苗栗縣專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

移民署苗栗縣專勤隊歡迎縣內所有外籍人士出面打疫苗，全縣備有72處疫苗接種站。（苗栗縣專勤隊提供／謝明俊苗栗傳真）

為有效將逾期居留的外來人口，順利納入國內防疫體系，苗栗縣移民、衛生等單位，依據中央流行疫情指揮中心指示，即日起至明年1月31日止，推行「逾期停（居）留外來人口安心接種新冠公費疫苗專案」，衛生局也指定在為恭醫院等72處設立疫苗專案接種站，協助失聯移工、逾期外僑接種，無須擔心治安單位查處。

移民署苗栗縣專勤隊表示，縣內治安機關執行「安心接種專案」期間，將秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的「4不原則」，並與各縣市衛生局及新冠疫苗合約醫療院所合作，不論是失聯移工或逾期停（居）留外來人口，都可安心接種疫苗，不會發生逾期停（居）留外來人口前往接種疫苗卻遭查處情事，請外籍朋友廣為宣導，全民共同抗疫。

移民署為宣導逾期停（居）留外國人安心接種疫苗專案，製作東南亞等各國語言宣導海報並在移民署及縣府官方網頁宣傳，鼓勵外僑朋友安心出面接種疫苗，共同保障居民朋友的生活安全。此外，不管有沒有居留證（統一證號）都可透過「苗栗縣新住民交流協會」轉介服務，移民署呼籲逾期外來人口不用擔心被查處，踴躍接種疫苗，保護自己也保護他人。