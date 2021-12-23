奇美醫學中心耗資近億建置「1152切面低劑量高階電腦斷層」，院長邱仲慶說，將可提升醫師在臨床上的影像判斷效率及精準度。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心引進「1152切面低劑量高階電腦斷層」今天啟用。(曹婷婷攝)

鑒於心血管疾病、慢性呼吸道疾病等愈來愈普遍，但民眾往往顧慮電腦斷層檢查高輻射，奇美醫學中心斥資近億元、率先南台灣建置「1152切面低劑量高階電腦斷層」，院長邱仲慶指出，該儀器是冠狀動脈血管檢查利器，可減少約80％輻射量、降低約50％對比劑使用量，更有助於提升醫師臨床影像判斷精準度。

邱仲慶說，1152切面高階電腦斷層搭載全新3D相機技術，透過AI精準對位，大幅提升醫療精準度，且其具有檢查時間短、全身掃描只需2秒、低輻射劑量、減少對比劑使用量、高解析度及降低影像假影等特性，讓微小病灶無所遁形，進而獲得更正確的診療成效。

由於鄰近南科，他也提到，許多科技新貴來醫院檢查最在意儀器輻射量，1152切面高階電腦斷層可做到超低劑量檢查，能夠滿足目前民眾的期待。他說，該儀器對於肺癌篩檢、冠狀動脈篩檢，都是相當好的檢查利器。

奇美醫學中心影像醫學部長郭禹廷指出，心臟是最困難檢查的部分，以往民眾對傳統的心臟血管電腦斷層的輻射有所顧忌，對心律不整或心博過速的病人來說，檢查相對繁瑣，1152切面低劑量高階電腦斷層，在心臟血管影像應用，足以在快速跳動中的心臟，更容易取得清晰診斷影像。

他說，1152切電腦斷層可降低輻射劑量、顯影劑使用劑量，顯影劑有過敏、傷害腎臟的疑慮，使用這個儀器將可提升病人檢查安全性。他說，該設備可適用於心臟、肺部及腹部等各項檢查，目前以自費健檢為主軸，急門診病人若有必要，也會利用1152切電腦斷層進行檢查。